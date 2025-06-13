После жалоб туристов Роспотребнадзор усилил контроль на речных круизах

Роспотребнадзор начал проверки теплоходов после серии жалоб от пассажиров речных круизов. Так, во время тематического маршрута "В космос" на борту судна "Юрий Андропов" несколько туристов пожаловались на отравление.

А на теплоходе "Михаил Булгаков" произошла вспышка ротавирусной инфекции – пассажиры сообщили о высокой температуре, рвоте и обезвоживании. Медики напоминают, что ротавирус может передаваться через немытые овощи, воду и поверхности, а наиболее опасен он для детей.

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