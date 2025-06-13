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13 июня, 11:15

Общество

После жалоб туристов Роспотребнадзор усилил контроль на речных круизах

После жалоб туристов Роспотребнадзор усилил контроль на речных круизах

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Роспотребнадзор начал проверки теплоходов после серии жалоб от пассажиров речных круизов. Так, во время тематического маршрута "В космос" на борту судна "Юрий Андропов" несколько туристов пожаловались на отравление.

А на теплоходе "Михаил Булгаков" произошла вспышка ротавирусной инфекции – пассажиры сообщили о высокой температуре, рвоте и обезвоживании. Медики напоминают, что ротавирус может передаваться через немытые овощи, воду и поверхности, а наиболее опасен он для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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