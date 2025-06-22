Работу теплохода "Русь Великая" приостановили после массовых отравлений

Судебные приставы Москвы опечатали теплоход "Русь Великая". На борту выявили кишечную инфекцию. Причиной стали нарушения в организации питания.

Судно закрыто на три месяца после массовых отравлений. Об этом сообщили в федеральной службе судебных приставов. Представители ведомства провели необходимые действия несколько дней назад, после появления судебного решения.

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