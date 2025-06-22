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22 июня, 22:30

Транспорт

Работу теплохода "Русь Великая" приостановили после массовых отравлений

Работу теплохода "Русь Великая" приостановили после массовых отравлений

На борту теплохода "Русь Великая" выявили кишечную инфекцию

Судебные приставы приостановили работу теплохода "Русь Великая" из-за кишечной инфекции

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Судебные приставы Москвы опечатали теплоход "Русь Великая". На борту выявили кишечную инфекцию. Причиной стали нарушения в организации питания.

Судно закрыто на три месяца после массовых отравлений. Об этом сообщили в федеральной службе судебных приставов. Представители ведомства провели необходимые действия несколько дней назад, после появления судебного решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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