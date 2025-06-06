Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" из-за загрязненной воды на борту

Работа теплохода "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 дней из-за обнаружения вируса у пассажиров. Об этом говорится в материалах суда. Специалисты сочли воду на теплоходе непригодной даже для мытья посуды, отметив, что ее состав говорит о фекальном загрязнении.

По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров обратились за медпомощью с 19 по 28 мая. Все заразившиеся кишечной инфекцией изолированы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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