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Новости

13 июня, 12:15

Общество

Юристы рассказали, что пассажиры круизов могут требовать компенсацию за ухудшение здоровья

Юристы рассказали, что пассажиры круизов могут требовать компенсацию за ухудшение здоровья

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После жалоб пассажиров на санитарные условия в речных круизах Роспотребнадзор начал проверки судов. Юристы напоминают: в случае ухудшения здоровья пассажир может потребовать компенсацию – включая расходы на лечение, утраченный доход и моральный вред.

Однако компании чаще предлагают лишь 50% скидку на следующий круиз. Представители отрасли объясняют, что политику возврата формируют заранее, а риски в путешествии – часть опыта. Несмотря на ситуацию, интерес к речным круизам не ослабевает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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