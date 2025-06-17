Адвокат из Москвы убил знакомого и сжег его тело

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Адвокат из Москвы Сергей Зуев убил своего знакомого из-за имущества и сжег его тело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, не позднее 20 октября 2024 года Зуев находился в загородном доме в Солнечногорском районе Подмосковья. Из-за разногласий о продаже ему имущества он вступил в конфликт со своим знакомым и нанес ему не менее трех колото-резаных ранений в область сердца. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Недалеко от места происшествия находился друг Зуева, который не знал о случившемся, но помог адвокату поместить тело погибшего в автомобиль и совместно скрыть следы преступления, указали в СК. Затем мужчины прибыли на принадлежащую Зуеву ферму, где сожгли тело в кремационной печи. После этого с целью незаконного получения прибыли адвокат привлек соучастника, который помог ему продать имущество погибшего. В общей сложности фигурант смог выручить более 5 миллионов рублей.

Позже в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в столице безвестно исчез мужчина. Следователи восстановили маршрут передвижения потерпевшего в день исчезновения, изучили записи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей.

Спустя время подозреваемые были задержаны. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Укрывательство особо тяжких преступлений". Фигурантам предъявлено обвинение, суд уже заключил их под стражу.

Ранее в Краснодарском крае мужчина убил пожилую женщину. Как выяснили правоохранители, местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. После отказа он схватил нож и несколько раз ударил женщину в голову, шею и тело. Затем он забрал ювелирные украшения погибшей и скрылся.