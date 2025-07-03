На внешней стороне 8 км МКАД произошло ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 8 километра МКАД (в районе съезда №9) произошла авария, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 1 километр. В Дептрансе просят водителей выбирать пути объезда.

Ранее на трассе М-4 "Дон" Ростовской области столкнулись два грузовика и "Газель". В результате столкновения трое пассажиров "Газели" пострадали. Женщина 1987 года рождения и ребенок 2015 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Также грузовик сгорел на внутренней стороне 76-го километра МКАД в районе Левобережной улицы. На месте происшествия работали столичные оперативные службы.