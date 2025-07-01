Сотрудница "Тайгана" Алексагина: напавший на директора парка лев остается в саванне

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Напавший на директора "Тайгана" Олега Зубкова лев будет находиться на открытой территории сафари-парка, заявила сотрудница пространства Татьяна Алексагина в беседе с ТАСС.

"Лев жил в прайде раньше и будет жить сейчас. Олег Зубков всегда говорит о том, что в первую очередь виноват человек", – подчеркнула она.

Вместе с тем представитель парка не смогла сказать, станет ли Зубков сразу контактировать со львом, который его атаковал. При этом в одном из первых распоряжений директор "Тайгана" попросил оставить хищника на своем месте, чтобы он и дальше жил в саванне.

О нападении льва на Зубкова стало известно 22 июня. Инцидент произошел во время кормления животного.

Врачи оценивали состояние директора парка как тяжелое, поскольку хищник разорвал ему трахею. Также при нападении были сильно травмированы мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева. Однако состояние Зубкова под наблюдением врачей быстро улучшается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Следователи предполагают, что нападение хищника стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.