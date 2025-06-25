Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел в парке "Тайган"

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о нарушениях в крымском сафари-парке "Тайган", где лев напал на директора учреждения Олега Зубкова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СМИ появилась информация о нарушениях, которые допускаются на протяжении длительного времени в парке.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополь расследовался ряд уголовных дел, в том числе в связи с получением посетителями и персоналом парка "Тайган" травм при общении с хищниками", – говорится в сообщении.

В настоящее время расследуются два дела, одно из которых заведено по факту нарушений требований охраны труда, уточнил СК РФ.

Лев напал на Зубкова в воскресенье, 22 июня. Инцидент произошел во время кормления. После нападения директор парка смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, а затем потерял сознание.

Состояние Зубкова оценивалось как тяжелое, так как хищник разорвал ему трахею. Кроме того, у пострадавшего были серьезно повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева.

По версии СК, нападение хищников на Зубкова стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.

