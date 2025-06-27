Владелец "Тайгана" Зубков передал письмо из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пострадавший при нападении льва владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков написал открытое письмо из больницы. Об этом в соцсетях рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По словам Зубкова, его физическое состояние быстро улучшается.

"Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем", – говорится в письме.

Алексагина пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице Краснодара.

О нападении льва на директора "Тайгана" стало известно 22 июня. Инцидент произошел во время кормления.

Состояние Зубкова оценивалось как тяжелое, так как лев разорвал ему трахею. Кроме того, у пострадавшего были серьезно повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. По версии следствия, нападение хищников стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.