Возбуждено дело по факту нападения льва на директора парка "Тайган"

Нападение льва на директора парка "Тайган" Олега Зубкова стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности, сообщили в Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты предполагают, что животное было напугано из-за резкого звука закрывающейся двери клетки.

В подмосковном Долгопрудном во время свадьбы неправильно сработала пиротехника. Вместо красивого салюта в небе залпы выстрелили в людей. Гости церемонии и молодожены получили ожоги, синяки и другие травмы.

Крупный природный пожар в Забайкалье распространился на 2,5 тысячи гектаров. В результате вспыхнули нежилые постройки, заявили в МЧС. Работу пожарных осложняют погодные условия, поскольку в регионе сохраняется сухая и жаркая погода, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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