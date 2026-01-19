Форма поиска по сайту

19 января, 11:16

Происшествия

Скончалась одна из пострадавших при пожаре в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Одна и пострадавших в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где ранее взорвалась граната, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Коми.

"Всего в учебном центре пострадало 24 человека", – добавила собеседница СМИ.

В самом Сыктывкаре продолжают получать медпомощь 17 пациентов. Еще 3 человека остаются в медучреждении Эжвинского района – один из них в состоянии средней степени тяжести и получает помощь в отделении в хирургии, а двое – в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести лечатся в неврологическом отделении республиканской больницы Коми, а 7 человек в состоянии легкой степени тяжести – в стационаре Медсанчасти МВД Республики Коми. Также 5 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. В федеральных клиниках в Москве лечатся еще 6 человек, их состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки МВД начался пожар, охвативший 340 квадратных метров. Позже его ликвидировали.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за непрофессиональных действий одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Позже преподавателю центра Владимиру Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест.

Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

