Многодетная семья в Москве может лишиться жилья из-за махинаций прежних владельцев

Многодетную семью москвичей выселяют из квартиры, которую они купили 12 лет назад. Причиной стали мошеннические действия предыдущих владельцев. Несмотря на то, что суд признал покупателей добросовестными, сделка была аннулирована. Семье дали месяц на сборы, однако благодаря поданной апелляции выселение пока отложено.

История началась в 2012 году, когда мошенники с помощью доверенности переоформили квартиру на подставное лицо. Через год Ирина Тарасова и Сергей Мажевский приобрели это жилье, погасили ипотеку и были уверены, что вопрос с квартирой закрыт. Позже наследник прежней владелицы обратился в суд, который признал сделку недействительной, несмотря на честность покупателей.

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