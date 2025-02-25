RMC: полиция Марселя задержала двух человек после взрыва в генконсульстве РФ

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Двое мужчин 48 и 59 лет были задержаны в Марселе, один из них подозревается в нападении на российское консульство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC.

Мужчины были задержаны на проукраинской манифестации вечером 24 февраля. В данный момент сотрудники полиции заключили их под стражу.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. По предварительным данным, неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.

Инцидент имеет признаки теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, нападение на генконсульство осудил МИД Франции.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского генконсульства. Также глава СК поручил запросить всю необходимую для расследования информацию у МИД РФ.