Bild: женщина с ножом напала на прохожих в Мюнхене

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Женщина напала с ножом на обычных прохожих на улице немецкого Мюнхена. Об этом сообщает местное издание Bild.

Инцидент произошел вечером 7 июня около площади Терезиенвизе. 30-летняя женщина с ножом в руках ранила нескольких человек. Сотрудники полиции застрелили ее на месте. После этого женщине сделали экстренную операцию, тем не менее она скончалась в больнице.

Мотивы нападения остаются неизвестными. По информации журналистов, у женщины были определенные проблемы с психикой, однако официальных данных на этот счет пока нет. Место происшествия в данный момент оцеплено.

В мае похожее нападение с ножом произошло на главном вокзале немецкого Гамбурга. Федеральная полиция Германии задержала подозреваемую 39-летнюю женщину. Ей удалось ранить 18 человек.

Позже выяснилось, что задержанная действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом.