Неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля в США

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Неизвестный мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в участников демонстрации в поддержку Израиля в городе Боулдер (штат Колорадо, США). Об этом сообщает телеканал CBS News.

В результате инцидента несколько человек пострадали. Точное число пострадавших и информация о состоянии их здоровья не уточняется.

Сотрудники полиции эвакуировали несколько кварталов вблизи места происшествия. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател заявил, что это была "террористическая атака". Сотрудники ФБР и местных правоохранительных органов работают на месте.

Ранее, 26 мая, автомобиль въехал в толпу людей в центре Ливерпуля на улице Уотер-стрит. Горожане собрались, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ).