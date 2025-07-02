Трамп попросил журналистов закончить расследование о Брижит Макрон

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Президент США Дональд Трамп просил прекратить расследование о жене французского лидера Брижит Макрон. Об этом рассказала американская журналистка Кэндис Оуэнс, сообщает телеканал "360".

"(Трамп. – Прим. ред.) сказал: вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни", – заявила журналистка в эфире своего YouTube-канала.

По ее словам, она хотела "донести правду" до Трампа и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.

Ранее Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Журналистка утверждала, что якобы собрала для этого доказательства.

При этом Оуэнс писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она подчеркивала, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Вместе с тем другая журналистка – Наташа Рэй, которую во Франции осудили за аналогичные заявления о супруге Макрона, попросила политического убежища в России. Она также подала иск об обжаловании этого приговора в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).