Актриса Брижит Бардо заявила, что разочарована Эммануэлем Макроном

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Актриса Брижит Бардо заявила в первом более чем за 10 лет интервью, что действия президента Франции Эммануэля Макрона ее разочаровали. Об этом сообщает BFMTV.

Последний раз актриса общалась с Макроном в 2018 году. Она была принята президентом в Елисейском дворце. Бардо рассказала, что после той встречи не разговаривала с ним, так как ей нечего сказать.

Кроме того, она также заявила о том, что "есть целый батальон" людей, которые им разочарованы.

По информации СМИ, два года назад Бардо направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его злым существом. Актриса отметила, что он не является полезным, а это значит, что он вредный.

Отвечая на вопрос журналиста, Бардо рассказала, что отправила бы письмо президенту со словами "никогда не поздно начать действовать правильно". Она также считает, что Франция на данный момент не в лучшем состоянии.

90-летняя Бриджит Бардо приняла журналистов на вилле в Сен-Тропе. В интервью Бардо упрекнула Макрона в невыполнении данного ей обещания: запретить потребление конины в стране. Женщина известна тем, что борется за права животных. Она также считает, что во Франции надо запретить охоту с гончими собаками.

Кроме того, Бардо поддержала актера Жерара Депардье, над которым идет суд якобы за домогательства к женщинам во время съемок кинокартин.

Ранее актрисе потребовалась помощь спасателей, которые прибыли в ее дом в Сен-Тропе. У Бардо наблюдались проблемы с дыханием. Другие детали СМИ не уточняли.

В 2020 году на актрису подавали в суд за расистские высказывания в сторону жителей острова Реюньон. Она обвиняла их в жестоком обращении с животными. Причиной этому Бардо назвала гены дикарей и варваров.