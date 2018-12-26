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11:12

Бриджит Бардо попросила Макрона о сострадании к животным

культура за рубежом

11:12

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Фото: АР/FRANCO DEBERNARDI

Французская актриса и зоозащитница Бриджит Бардо в открытом письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону попросила его о "рождественском чуде" для животных. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"В то время, как сложно, иногда невозможно, улучшить условия жизни человека, было бы легко, уделив немного внимания и сострадания, улучшить условия для животных, безмолвные страдания которых являются позором для Франции", – пишет актриса в обращении.

Она также раскритиковала политику Макрона в отношении животных, заявив, что президент проявляет чрезмерную лояльность к охотникам.

В 2017 году Бардо призывала французских граждан не голосовать за Макрона во втором туре президентских выборов. Она заявила тогда, что программа кандидата в отношении животных "убийственна и не дает надежды на улучшение".

Актриса также известна тем, что стала одной из немногих, кто отказался от национальной награды Франции – ордена Почетного легиона.

культура за рубежом

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