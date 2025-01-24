Американская журналистка Оуэнс пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Фото: ТАСС/Blondet Eliot/ABACA

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была рождена мужчиной. Она заявила об этом на своей странице в соцсети Х.

Журналистка уверяет подписчиков, что якобы собрала доказательства того, что такого человека, как Брижит Макрон, никогда не существовало. По словам Оуэнс, она опубликует эти материалы 30 января.

При этом журналистка писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", – утверждает Оуэнс.

Женщина отметила, что после этих публикаций она лично обратилась к Макрону, отправив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью", которое она предлагает ему дать до выхода своего расследования. Вопросы из этого списка посвящены прошлому супруги французского президента. Также Оуэнс попросила главу государства поделиться фотографиями из ее молодости.

Журналистка напомнила подписчикам, что Макрону было всего 15 лет, когда он вступил в отношения с 39-летней замужней Брижит, которая была его учительницей. При этом никаких данных из ее школьной или студенческой жизни Оуэнс найти не смогла. В связи с этим журналист призвала ее знакомых направить ей фотографии Брижит того времени.

Вместе с тем в ноябре 2024 года Оуэнс организовала интервью с французской журналисткой Наташей Рей, которая также утверждала, что жена Макрона родилась мужчиной, но была осуждена за это.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысячи евро за распространение клеветы на супругу президента Франции. Они заявляли, что Брижит сменила пол, за что должны были выплатить 8 тысяч евро за моральный ущерб самой супруге президента и еще 5 тысяч евро – ее брату Жан-Мишелю Тронье, который выступал в качестве истца.

