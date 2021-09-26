Президент Франции Макрон подал жалобу на папарацци – СМИ

18:18
Фото: AP Photo/Ian Langsdon, Pool Photo via AP
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара. Они обвиняют его в посягательстве на частную жизнь, сообщает радиостанция Europe 1.
По данным СМИ, чета Макрон подала жалобу несколько дней назад. На протяжение двух недель он проводил выставку снимков с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца.
В частности, речь идет о снимках, на которых Макрон изображен на гидроцикле в купальном костюме. Кроме того, у папарацци имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.
В течение двух недель действующий президент Франции и его супруга могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда входили в Елисейский дворец или покидали его.
Отмечается, что полиция опросит Далифара в следующий вторник в рамках предварительного расследования по делу о посягательстве на частную жизнь, начатого парижской прокуратурой.
Это не первое столкновение четы Макрон с фотографом. В 2017 году супруги жаловались на Далифара в связи с вторжением в их резиденцию во время отпуска в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.
Ранее сообщалось, что санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона был выложен в открытый доступ 20 сентября. Скачать его мог любой пользователь.
Помощники Макрона подчеркнули, что в случившемся виновен один из рабочих здравоохранения, который имеет доступ к базе данных всех вакцинированных граждан.
Макрон откроет в Париже российскую выставку коллекции Морозовых
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: