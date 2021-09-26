Президент Франции Макрон подал жалобу на папарацци – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара. Они обвиняют его в посягательстве на частную жизнь, сообщает радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, чета Макрон подала жалобу несколько дней назад. На протяжение двух недель он проводил выставку снимков с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца.

В частности, речь идет о снимках, на которых Макрон изображен на гидроцикле в купальном костюме. Кроме того, у папарацци имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

В течение двух недель действующий президент Франции и его супруга могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда входили в Елисейский дворец или покидали его.

Отмечается, что полиция опросит Далифара в следующий вторник в рамках предварительного расследования по делу о посягательстве на частную жизнь, начатого парижской прокуратурой.

Это не первое столкновение четы Макрон с фотографом. В 2017 году супруги жаловались на Далифара в связи с вторжением в их резиденцию во время отпуска в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.

Ранее сообщалось, что санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона был выложен в открытый доступ 20 сентября. Скачать его мог любой пользователь.

Помощники Макрона подчеркнули, что в случившемся виновен один из рабочих здравоохранения, который имеет доступ к базе данных всех вакцинированных граждан.

