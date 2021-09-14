Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Меркель и Макрона

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Политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о защите Киевом Запада от "российской агрессии" оскорбляют канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Эксперт считает, что подобная риторика может быть воспринята украинской аудиторией, но не западными лидерами, которые знают об "истинном потенциале" армии Украины.

"Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу", – сказал Матвейчев в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее политолог Михаил Чаплыга рассказал о фатальной ошибке Зеленского во время визита в Соединенные Штаты.

По мнению эксперта, Киев потерял "козырный туз", которым мог шантажировать Вашингтон, когда украинский президент продлил соглашение с США о нераспространении ядерного оружия.