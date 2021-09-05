Украинцев смутила "странная выходка" Зеленского в США – СМИ

Фото: depositphotos/palinchak

Украинцев удивило решение их лидера Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам. Об этом написала обозреватель Мелинда Харинг в своей статье для журнала National Interest.

Речь идет о демонстрации советником президента Украины Тимофеем Миловановым трех слайдов с текстами о физической и энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте.

Харинг отметила, что эту информацию продемонстрировали впервые, поэтому, по ее мнению, странным является тот факт, что для оглашения данных украинские власти сделали выбор в пользу западных коллег, а не соотечественников.

"Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам", – говорится в статье.

Она также назвала неуместным то, что после презентации Зеленский начал говорить о необходимости инвестиций в страну, поскольку его аудиторией были "бедные эксперты аналитических центров и госслужащие".

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что Зеленский сделал фатальную ошибку, продлив с Соединенными Штатами соглашение о нераспространении ядерного оружия. Эксперт также предположил, что в обмен на продление данного договора украинский лидер мог что-либо "сдать".