Захарова пошутила про подаренную Зеленскому в США книгу про черепно-мозговую травму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России пошутила насчет подаренной президенту Украины Владимиру Зеленскому книги под названием "Легкая черепно-мозговая травма".

Подарок украинскому лидеру вручили члены американского конгресса во время его визита в США.

"Зеленскому <...> подарили книгу <...>, которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. <...> Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду, 1 сентября, он провел переговоры с Байденом. Встреча длилась почти два часа.

По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел "желание" применять санкции в отношении России.

Ранее Захарова предостерегла Соединенные Штаты от использования Украины как орудия против России. По ее словам, некоторые последствия уже можно наблюдать. В их числе потеря Киевом собственных национальных интересов и подмена их интересами США, нарушения в работе института государства, а также потеря исторической идентификации.