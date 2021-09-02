Захарова предостерегла США от использования Украины как орудия против РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Украину могут ждать печальные последствия, если Вашингтон будет использовать ее в качестве орудия против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае, я имею в виду, для Украины", – приводит ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что некоторые последствия уже можно наблюдать. В их числе потеря Украиной собственных национальных интересов и подмена их интересами Соединенных Штатов, нарушения в работе института государства, а также потеря исторической идентификации.

Захарова подчеркнула, что Киеву следует руководствоваться интересами собственного народа, а не навязанными извне американским истеблишментом.

Ранее официальный представитель МИД РФ предложила переименовать Украину в Укрусь. Так Захарова прокомментировала озвученное советником главы офиса украинского президента Алексеем Арестовичем мнение о том, что страна должна сменить название на Русь-Украину.

