Захарова предложила вариант для смены названия Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение офиса Владимира Зеленского сменить название государства.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину.

Захарова в ответ на это выступила с идеей переименовать Украину в Укрусь.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский назвал Крым ребенком Киевской Руси. По его словам, никто не должен посягать на наследство Украины, пытаясь доказать причастность к ее истории, находясь за тысячи километров от мест, где она происходила.

До этого Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике. В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

