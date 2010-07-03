Зеленский оскорбил правительство Меркель – СМИ

09:12
09:12
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Фото: ТАСС/Zuma
Владимир Зеленский оскорбил правительство ФРГ, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом в том, что канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины. Такое мнение высказало немецкое издание Der Spiegel.
Как пишет еженедельник, к неудовольствию Берлина в телефонной беседе Трамп и Зеленский даже не упомянули дипломатические усилия Меркель по урегулированию ситуации на Украине.
"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", – подчеркнул Рольф Мютцених, возглавляющий лидер фракции СДПГ в бундестаге.
Немецкое правительство возлагает основную вину за ситуацию на Вашингтон, хотя недовольно и Зеленским, отмечает Der Spiegel. Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, беседа американского и украинского лидеров показала, что глава Белого дома использует власть в личных интересах, "в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы".
25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".
До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".
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