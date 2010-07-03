В Кремле отреагировали на публикацию разговора Трампа и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США и Украины публикацию расшифровки телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более если это произошло по взаимной договоренности", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости. По словам Пескова, публикация полной стенограммы телефонной или очной беседы до сих пор крайне редко встречается в дипломатической практике.

25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Как подтвердила опубликованная стенограмма, в ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы власти Украины изучили "дело Байдена". Однако указаний на то, что глава Белого дома просил об этом в обмен на помощь Киеву, там нет.

Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.

Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.