Не годен: каким президентам объявляли импичмент и за что

В США стартовала процедура импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Импичмент представляет собой предъявление обвинений власти в серьезных преступлениях, например в госизмене. После начинаются расследование и сбор доказательств, и решение сената о виновности или невиновности политика. Если большинство сенаторов проголосуют против Трампа, то есть признают его виновным, импичмент закончится отставкой. Москва 24 вспомнила, кому из президентов указывали или хотели указать на дверь.



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1974 год, США

Скандал с президентом США Ричардом Никсоном прогремел на весь мир как Уотергейтское дело (Уотергейт, Уотергейтский скандал). В президентской кампании 1972 года основным противником действующего президента и кандидата от Республиканской партии был сенатор-демократ Джордж Макговерн. Администрация Никсона организовала прослушивание штаб-квартиры конкурента в гостиничном комплексе Watergate. Расследованием дела занималась специально созданная группа ФБР, и через два года, не дождавшись обвинительного вердикта сената, Никсон подал в отставку.



1992 год, Бразилия

Нижняя палата конгресса Бразилии выступила против президента Фернандо Колора ди Мелу. Лидера обвиняли в коррупции, однако пока длился процесс, он решил уйти в отставку. Что и сделал 29 декабря прямо перед процедурой голосования. Сенат не стал прекращать дело, доведя его до голосования: 441 голосами за и 38 против привели к вынесению импичмента. Президента лишили поста и права заниматься политикой в течение восьми лет.



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1993 и 1998 годы, Россия

Первый президент России трижды становился фигурантом процедуры импичмента. В марте 1993 года – с подачи Верховного Совета и Съезда народных депутатов, тогда не были набраны необходимые две трети голосов. Затем последовал референдум, в результате которого президент сохранил пост. Через полгода, в сентябре, Ельцин подписал указ о прекращении действия Верховного Совета и Съезда. Те посчитали указ конституционным переворотом, депутаты приняли решение об импичменте Ельцина на внеочередном Х Съезде. Однако законность съезда не признала исполнительная власть, президент снова сохранил пост.

Наконец в третий раз вопрос об импичменте встал в 1998 году. Ельцина обвиняли в развале СССР, развязывании войны в Чечне, развале Вооруженных сил и геноциде российского народа. В мае 1999 года встал вопрос о досрочном прекращении полномочий президента, однако ни один пункт не набрал необходимого количества голосов.



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1998 год, США

В центре политического скандала на этот раз оказался Билл Клинтон. В СМИ появилась информация об интимной связи президента США с Моникой Левински, которая тогда стажировалась в Белом доме. Общественность взволновала возможная интимная связь высокопоставленного чиновника с юной практиканткой, суд же больше волновали показания Клинтона, в ложности которых его подозревали. Палата представителей вынесла решение об импичменте, разбирательства в сенате шли девять лет. По итогам этой долгой тяжбы с Клинтона сняли все обвинения.



Фото: ТАСС/AP/Bob Galbraith

2000 год, Перу

Коррупционные схемы в окружении президента Перу Альберто Фухимори, которые удалось разоблачить, довели граждан до массовых акций протеста. В ноябре лидер бежал из страны в Японию, где получил политическое убежище и заявил об уходе с поста. Однако такой поворот событий не устроил конгресс, который не принял добровольную отставку и решил отстранить Фухимори от должности "за стойкую моральную несостоятельность". Также уже экс-президенту инкриминировали растрату государственных средств и руководство операциями, в результате которых произошли массовые убийства в 1991–1992 годах.



2016 год, Южная Корея

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. Лидер и ее знакомая Цой Сун Силь стали фигурантками громкого коррупционного скандала. Женщину обвиняли в том, что она использовала свои связи с высокопоставленными лицами, в том числе с президентом, в своих корыстных целях. А сама глава государства и ее администрация давали на это добро. Президенту объявили импичмент. В результате голосования за отстранение Пак Кын Хе от власти проголосовали 234 депутата, против – 56, двое воздержались.

2016 год, Бразилия

Президент Бразилии Дилма Роуссефф лишилась должности в результате импичмента. Расследование по делу главы государства началось в 2015 году с подозрения в нецелевом использовании государственных средств и налоговых нарушениях. За импичмент на голосовании проголосовал 61 сенатор, против – 20 человек. Дилма решилась на апелляцию: она обратилась в Верховный суд, требуя отменить приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование. Верховный суд апелляцию отклонил. Несмотря на импичмент, экс-президента не лишили права занимать государственные должности.