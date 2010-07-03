Россия оценила стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Фото: ТАСС/МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО

Демократы выставили США на посмешище всего мира из-за попытки организовать импичмент президента Дональда Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова на странице в Facebook.

Она прокомментировала опубликованную стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси", – пишет Захарова.

Она подчеркнула, что если следовать такой логике, то основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж практически является героем США, ведь он предоставил обществу тысячи аналогичных материалов. Захарова отметила, что непонятно, почему в то время демократы на него "обиделись".

Она также призвала дальше публиковать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР и Пентагона.

Ранее исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из-за которых началась процедура импичмента президента США. В документе есть пометка "рассекречено по указу президента".

