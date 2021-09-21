Санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете

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Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона мог скачать любой пользователь интернета. По информации телеканала BFMTV, код выложили в открытый доступ 20 сентября.

Помощники Макрона подчеркнули, что один из рабочих здравоохранения, который имеет доступ к базе данных всех вакцинированных граждан, скопировал QR-код президента и выложил в интернет.

Национальная касса страхования болезни, отвечающая за информационную систему вакцинирования, обратилась к национальной ассоциации медиков с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков. Кроме того, прививку от COVID-19 обязали делать и волонтеров, которые работают с уязвимыми гражданами.