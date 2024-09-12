BFMTV: суд Парижа приговорил двух француженок к штрафу за клевету на супругу Макрона

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Суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысячи евро за распространение клеветы на супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, передает BFMTV.

По данным телеканала, женщины распространяли слухи о том, что Брижит якобы родилась мужчиной. Сейчас они должны выплатить 8 тысяч евро за моральный ущерб супруге президента и еще 5 тысяч евро – ее брату Жан-Мишелю Тронье, который выступал в качестве истца.

При этом теория о браке Макрона появилась вскоре после его избрания в 2017 году президентом Франции, отмечают СМИ. В свою очередь, Макрон неоднократно выступал с опровержением слухов.

В мае текущего года первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер стали поводом для осуждения, рассмеявшись во время посещения Мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. При этом Макрон и Шольц во время мероприятия возложили венки, президент Франции также оставил запись в памятной книге.

Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что для семьи Шольца, похоже, это стало традицией – смеяться при слове "геноцид".