Захарова заявила, что для семьи Шольца стало традицией смеяться при слове "геноцид"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смех первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время возложения венков на Мемориале в память жертв холокоста в Берлине. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией – смеяться при слове "геноцид", – высказалась дипломат.

Захарова заявила, что именно так канцлер Германии Олаф Шольц поступил, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима.

Ранее издание Bild сообщило, что супруг Макрона и Шольца сняли смеющимися на мемориале жертвам холокоста. Там отметили, что фото смеющихся супруг политиков выглядит "раздражающим", а их поведение вызвало недоумение в европейских странах.