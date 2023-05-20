00:57Политика
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самая большая ошибка канцлера ФРГ Олафа Шольца – это насмешка над геноцидом жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.
"Если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта (насмешка над геноцидом жителей Донбасса. – прим. ред.) – самая большая", – заявила она.
По мнению Захаровой, каждый человек свободен в своих взглядах и отношении к жизни, но нельзя смеяться над горем людей. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что жители Донбасса умоляли им помочь в том числе и страны Запада.
Захарова считает, что Шольц войдет в историю как человек, насмехавшийся над чужим горем.
Ранее Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России. Он также заявил, что европейские страны продолжат усиливать санкции против РФ.
Читайте также