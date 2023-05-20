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00:57

Политика

Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самая большая ошибка канцлера ФРГ Олафа Шольца – это насмешка над геноцидом жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.

"Если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта (насмешка над геноцидом жителей Донбасса. – прим. ред.) – самая большая", – заявила она.

По мнению Захаровой, каждый человек свободен в своих взглядах и отношении к жизни, но нельзя смеяться над горем людей. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что жители Донбасса умоляли им помочь в том числе и страны Запада.

Захарова считает, что Шольц войдет в историю как человек, насмехавшийся над чужим горем.

Ранее Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России. Он также заявил, что европейские страны продолжат усиливать санкции против РФ.

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