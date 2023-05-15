В СФ назвали подстрекательством слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России

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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от достижения мира на Украине на условиях России является вмешательством в двусторонние отношения РФ и Украины. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Бондарев подчеркнул, что действия Шольца ориентируют Киев на продолжение конфликта и сохранение нацистского режима на Украине.

Он добавил, что Российская Федерация выступает за демилитаризацию и денацификацию Украины. Кроме того, Россия не желает вхождение Украины в военные блоки и хочет сохранить новые территории. Также российское государство не подразумевает своими условиями криминальные действия в отношении украинского народа.

Бондарев заявил, что несмотря на слова главы ГУР Минобороны Украины убивать русских в любой точке мира, Россия не считает, что украинский народ подлежит истреблению.

"Россия ратует за мир и выступает против агрессии. Вместе с тем мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях", – отметил сенатор.

Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться демонстрации силы со стороны России. Вместе с тем немецкий лидер призвал ЕС предоставить ему "единый голос" и заверил, что европейские страны продолжат усиливать санкции против РФ.



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