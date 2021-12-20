Супруга Макрона подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер

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Супруга президента Франции Брижит Макрон собирается подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что слухи распространяются в соцсетях при поддержке сторонников правых сил. Они утверждают, что супруга Макрона на самом деле является трансгендером, так как была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

Брижит преподавала Макрону французский язык. Она старше мужа на 24 года. У пары нет общих детей, однако французский лидер усыновил троих детей супруги от первого брака.

Осенью президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара. Они обвинили его в посягательстве на частную жизнь. На протяжении двух недель он проводил выставку снимков с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца.

В частности, речь идет о снимках, на которых Макрон изображен на гидроцикле в купальном костюме. Кроме того, у папарацци имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

Это не первое столкновение четы Макрон с фотографом. В 2017 году супруги жаловались на Далифара в связи с вторжением в их резиденцию во время отпуска в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.