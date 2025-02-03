Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

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Журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан на своей странице в соцсети Х.

По его словам, представительница СМИ обратилась с просьбой к депутату Госдумы Петру Толстому, указав причиной юридические преследования. Однако Данглеан не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.

Также юрист рассказал, что Рей на протяжении трех лет проводила углубленное исследование, чтобы проверить официальную биографию Брижит Макрон.

"Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования на видео и в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Наташа Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде", – подчеркнул Данглеан.

Он выразил уверенность, что обвинения против журналистки сфабрикованы и состоят из ложных показаний, которые дали против нее бывшие члены семьи супруги французского лидера – Озьер.

Между тем расследование, касающиеся Брижит Макрон, проводила не только Рэй. Так, американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной.

Журналистка утверждала, что якобы собрала доказательства того, что такого человека, как Брижит Макрон, никогда не существовало. При этом Оуэнс писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысячи евро за распространение клеветы на супругу президента Франции. Они заявляли, что Брижит сменила пол. Француженки должны были выплатить 8 тысяч евро за моральный ущерб самой супруге президента и еще 5 тысяч евро – ее брату Жан-Мишелю Тронье, который выступал в качестве истца.

