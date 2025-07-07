Трамп высмеял идею Маска о создании новой политической партии в США

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Президент США Дональд Трамп высмеял идею предпринимателя Илона Маска о создании в стране еще одной политической партии. Слова американского лидера приводит Fox News.

Трамп назвал идею Маска нелепой. По его словам, появление новой партии только вызовет путаницу у граждан США, так как в стране всегда двухпартийная система.

"Он может развлекаться этим, но я считаю, что это смешно", – добавил президент.

Маск предложил создать новую политическую партию 1 июля. По мнению предпринимателя, две имеющиеся в США фракции действуют исключительно в своих интересах и не заботятся о людях. Основное его недовольство связано с продвигаемым Трампом законопроектом о сокращении государственных расходов.

Накануне стало известно, что Маск уже подал документы на регистрацию партии "Америка" в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Казначеем назначен финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.