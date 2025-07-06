Маск подал документы на регистрацию партии "Америка" в избирком США

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американский предприниматель Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии "Америка" в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Партия получит название "Америка" (America Party, AMEP). Заявка была отправлена 6 июля. В настоящее время она значится как "необработанная".

Казначеем партии назван финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.

О создании новой партии Маск объявил 5 июля. Решение о создании фракции бизнесмен принял после соответствующего голосования в своем аккаунте.

Подводя итог опроса, Маск отметил, что жители США живут не в демократии, а в однопартийной системе, поскольку государство становится банкротом из-за избыточных трат и взяточничества. В его голосовании приняли участие свыше 1,2 миллиона пользователей X, 65,4% из которых заявили, что хотели бы видеть новую партию в США.

