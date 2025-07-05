Илон Маск создал политическую партию "Америка"

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Американский предприниматель Илон Маск создал новую политическую партию "Америка". Об этом он сообщил в социальной сети X.

Решение о создании фракции бизнесмен принял после соответствующего голосования в своем аккаунте. Подводя итог опроса, Маск отметил, что жители США живут не в демократии, а в однопартийной системе, поскольку государство становится банкротом из-за избыточных трат и взяточничества.

"Сегодня партия "Америка" сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу", – подчеркнул предприниматель.

В его голосовании приняли участие свыше 1,2 миллиона пользователей X, 65,4% из которых заявили, что хотели бы видеть новую партию в Соединенных Штатах.

Ранее американский президент Дональд Трамп создал законопроект о сокращении государственных расходов. Он предполагает уменьшение числа субсидий на электромобили, в том числе и марки Tesla, которой владеет Маск.

Предприниматель раскритиковал проект, что привело к началу его конфликта с главой Штатов. После этого Трамп пригрозил бизнесмену депортацией. По его мнению, без субсидий Маску , вероятно, пришлось бы "закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".