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01 июля, 19:22

Политика

Илон Маск отреагировал на слова Дональда Трампа о его возможной депортации

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о возможной депортации. Свой комментарий бизнесмен оставил в соцсети X.

Маск заявил, что может обострить ситуацию, но пока воздержится от этого.

Конфликт между ними произошел после ухода бизнесмена с госслужбы. Маск раскритиковал закон о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом".

СМИ сообщали, что такая реакция бизнесмена могла быть связана с тем, что проект создавал риски для бизнес-интересов миллиардера. Например, закон предполагал уменьшение субсидий на электромобили, в том числе на те, что выпускаются под брендом Tesla.

Трамп пригрозил Маску высылкой из страны. По мнению президента США, без субсидий предпринимателю бы пришлось "закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку". После этого акции Tesla упали на 8%.

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