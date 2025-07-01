Washington Post: Илон Маск на посту DOGE получил доступ к закрытым данным конкурентов

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Предприниматель Илон Маск, занимавший пост руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), получил доступ к закрытой информации частных компаний, передает телеканал "360" со ссылкой на The Washington Post.

Информация хранилась в Бюро финансовой защиты потребителей. По мнению авторов материала, Маск может использовать полученные данные для конкурентного преимущества. Однако они также отмечают, что не нашли подтверждения неправомерного использования правительственной информации, но доступность закрытых данных ставит под вопрос честность конкуренции.

Например, опрошенные сотрудники NASA подтвердили, что в бюро хранилась конфиденциальная информация конкурентов космической компании SpaceX, генеральным директором которой является Маск.

Кроме того, представители министерства труда США добавили, что DOGE получали доступ к любым данным, включая те, которые касались результатов финансовых расследований компаний, принадлежащих Маску, и конкурирующих с ними фирм.

Предприниматель также получил доступ к информации об алгоритмах платежных систем, подобных той, что интегрировал в принадлежащую ему соцсеть Х. Сотрудники DOGE могли получить личные данные миллионов клиентов.

Между Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный конфликт после ухода миллиардера с госслужбы. Он раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом".

Тем не менее журналисты полагают, что Маск критикует законопроект из-за того, что тот задевает его бизнес-интересы. Например, закон предполагает сокращение государственной субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Позже президент США пригрозил Маску высылкой из США из-за критики законопроекта. В соцсети Truth Social американский лидер написал: "Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".