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06 июля, 09:15

Происшествия

Новости мира: оползень сошел в китайской провинции Сычуань

Новости мира: оползень сошел в китайской провинции Сычуань

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В китайской провинции Сычуань сошел мощный оползень, который разрушил дороги в одной из деревень. Причиной могли стать затяжные муссонные дожди, которые накрывали регион в течение июня. Ранее ливни вызвали наводнения на юго-западе страны, около 30 тысяч жителей были эвакуированы, объявлен повышенный уровень опасности. О жертвах не сообщалось

Тем временем число погибших в результате сильнейшего наводнения в Техасе продолжает расти. По разным данным, жертвами стихии стали от 32 до 50 человек, в том числе множество детей. Как сообщили местные власти, спасти удалось по меньшей мере 850 человек, некоторых из них нашли на деревьях. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под угрозой наводнения остаются более полумиллиона человек. Ущерб от разрушений только предстоит подсчитать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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