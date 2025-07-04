Новости мира: вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту в 5 километров. Это произошло впервые за 7 лет. Извержение затронуло префектуры Миядзаки и Кагосима.

45 человек пострадали при взрыве на автозаправке в Риме. Минимум двое из них в тяжелом состоянии. Изначально в трубопровод АЗС врезался грузовик. Спасатели пытались потушить возникший пожар и в это время произошел взрыв газа.

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