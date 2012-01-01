Пользователи Сети не узнали Микки Рурка после очередной пластики лица

Свежее фото Микки Рурка шокировало поклонников: они не могут узнать актера после многочисленных пластических операций. Как один из главных секс-символов Голливуда потерял лицо в погоне за красотой, расскажет Москва 24.

"Он утратил свою сексуальность"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/MICKEY ROURKE

72-летний Микки Рурк примет участие в рейтинговом реалити-шоу, сообщило 7 апреля издание Daily Mail. После этого в Сети завирусилось фото актера с коллегами по проекту, которое он выложил в соцсетях. Поклонники сразу заподозрили знаменитость в очередной пластике, причем вновь неудачной. Фолловеры отметили, что морщин на лице звезды Голливуда не видно, но оно выглядит слишком натянутым и не способным к мимике. К тому же комментаторы отметили, что Микки сменил прическу, возможно, при помощи парика.

"Нет, это не он", "он утратил свою сексуальность", "бедный парень... где его друзья, которые могут дать ему совет? Он мог бы носить более подходящие и приличные парики", "он был таким красивым, пока много лет назад не уничтожил свое лицо – совершенно без причины", – написали пользователи.

Тем не менее даже настолько изменившийся Рурк все еще ценен для тв-продюсеров. Правда, по словам инсайдера, создатели проекта опасаются, что из-за буйного нрава Микки может самовольно покинуть шоу.

"В последний раз он был по-настоящему знаменит во время "Рестлера" (фильм 2008 года с Рурком в главной роли. – Прим. ред.), и ему, как и всем остальным, нужно оплачивать счета. Так что участие в шоу – это само собой разумеющееся. Он мечта продюсеров, потому что у него куча историй, он непредсказуем, его считают очень ценным. <...> Худшим сценарием было бы, если бы он ушел раньше", – отметил источник Daily Mail.

Уточняется, что за участие в тв-шоу Рурк получил шестизначную сумму. В проекте знаменитости будут жить в одном доме и находиться под наблюдением камер 24 часа в сутки.

"Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже"

Фото: AP Photo

Микки Рурк оказался на пике популярности в 1986 году, после выхода эротической драмы "Девять с половиной недель", где сыграл главную роль. В одночасье он стал востребованным актером и голливудским секс-символом.

В 1990-х Рурк решил сделать паузу в успешной кинокарьере и вернулся в профессиональный бокс. Во время боев Микки получал множественные травмы: сотрясения, несколько переломов носа, скул, рассечения лица.

Затем актер пожелал вернуть прежнюю внешность секс-символа и обратился за помощью к пластическим хирургам. Но, по признанию Рурка, ему не повезло с врачом.





Микки Рурк актер Большинство операций я сделал для того, чтобы привести лицо в порядок после бокса. Но, чтобы восстановить внешность, я обратился не к тому парню. Мне два раза на ринге ломали нос. В результате только на носу мне сделали пять операций и одну на разбитой скуле.

В итоге хирурги не спасли внешность актера, а после нескольких лет регулярной пластики Рурк и вовсе изменился до неузнаваемости. Бывший секс-символ сам признавался журналистам, что разочарован неудачными метаморфозами.

"Меня страшно угнетает мысль, что я потерял свою внешность. Я расстраиваюсь, когда вижу себя в своих старых фильмах. Я был гораздо более привлекательным, это ужасно. Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже", – делился актер.

Микки продолжал делать операции в надежде исправить ошибки предыдущих хирургов, но становилось только хуже. Помимо нескольких ринопластик, актер перенес блефаропластику верхних и нижних век, тоже неудачную, а круговая подтяжка сделала лицо Рурка отекшим и диспропорциональным. По данным СМИ, Микки также колол ботокс, филлеры в губы, скулы и носогубные складки. Все эти процедуры не смогли вернуть ему былую привлекательность.

