Radar Online: Том Круз хочет выяснить секрет красоты своего конкурента Брэда Питта

Голливудские звезды Том Круз и Брэд Питт уже много лет в статусе конкурентов. С возрастом актеры стали соперничать не только за роли и любовь зрителей, но и в том, кто красивее состарится. Круз с горечью признал, что эту битву он проиграл экс-супругу Анджелины Джоли. Подробности исторического противостояния – в материале Москвы 24.

"Брэду удалось состариться лучше"

Фото: legion-media.com/Backgrid UK/Fox TV

В феврале 61-летний Брэд Питт и 62-летний Том Круз появились в мотивирующей рекламе, которую транслировали перед финальной игрой за звание чемпиона НФЛ между "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". Звезда "Бойцовского клуба" в очередной раз вызвал восхищение у зрителей своей превосходной формой. А вот на главного героя франшизы "Миссия невыполнима" интернет-пользователи обрушились с критикой. Комментаторы отметили, что якобы из-за пластики Том стал не похож на себя.

"Том Круз на этом "Супербоуле" говорит о давлении – нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки", "Чье это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить", "Том Круз – это воплощенный искусственный интеллект", "Что случилось с Томом Крузом?", "Это Том Круз?" – писали шокированные поклонники, которые с трудом узнали звезду Голливуда.

6 марта издание Radar Online опубликовало материал со ссылкой на инсайдера, который рассказал, что такие комментарии ранили Круза в самое сердце.

"Это задело за живое, ведь Том как сумасшедший готовился к знаменательному дню и знал, что они сойдутся (с Питтом. – Прим. ред.) лицом к лицу. Его раздражает, что Брэду каким-то образом удалось состариться лучше. Сейчас Том проводит массу исследований секретов красоты Брэда. Он изо всех сил пытается перехитрить его и изменить ситуацию!" – цитирует издание собеседника.

Источник также добавил, что Круз считает: что бы он ни делал, у него самого "лицо как у бурундука".

Вражда длиной в 30 лет

Фото: кадр из фильма "Интервью с вампиром"; режиссер – Нил Джордан; производство – Warner Bros

Оба актера могут похвастаться внушительными фильмографиями, культовыми ролями и любовью зрителей, но им никогда не удавалось избежать сравнений друг с другом, ведь они почти ровесники и строили свои карьеры параллельно. Считается, что вражда между ними началась на съемках драмы "Интервью с вампиром", которая вышла на экраны в 1994 году. Питт и Круз сыграли там главные роли и добились признания зрителей, но оба вспоминали период съемок без особого удовольствия.

"Он доставал меня. Во время съемок наступил момент, когда я по-настоящему начал на него сердиться. Мы с ним как Северный и Южный полюс", – признавался Брэд журналистам.

По данным СМИ, Питт даже немного злился на партнера за то, что у того якобы был выше гонорар, да и персонаж Тома казался Брэду центральным, более интересным и многогранным, как бы перетягивающим все внимание на себя. При этом экс-супруг Анджелины Джоли не подтверждал, что между ним и коллегой были действительно плохие отношения, но и уточнял, что большой дружбы с Крузом быть не может, ведь они слишком разные.

В 2008 году на экраны вышел фильм "Операция "Валькирия" с Томом в главной роли, а в следующем году состоялась премьера "Бесславных ублюдков" с Брэдом. Обе картины посвящены событиям Второй мировой войны, поэтому их невольно сравнивали. Кроме того, в интервью журналистам Питт назвал ленту, в которой снялся соперник, "нелепым кино".

Кроме того, в СМИ не раз циркулировали слухи о предполагаемом романе Круза и экс-супруги Питта Анджелины Джоли. Сначала – в 2017 году, но тогда информация официально не подтверждалась. А в 2020-м журналисты писали со ссылкой на инсайдеров из окружения Тома, что он всерьез заинтересован в романе с Джоли и якобы даже предлагал ей встретиться, но та вежливо отказалась.

Несмотря на то, что противостояние актеров не выходило в публичную плоскость, в июле 2024 года в прессе вновь появились слухи об их борьбе. Якобы Брэд разозлил своего старого конкурента тем, что заполучил роль в фильме о гонках "Формулы-1". Круз считал, что Питт ступил на его территорию, ведь Том – фанат автоспорта: в его гараже есть гоночные авто и мотоциклы, а в 2011 году он поучаствовал в промокомпании одной из команд, пилотируя болид "Формулы-1". К тому же режиссером картины выступил Джозеф Косински, которому Круз обязан успехом своего фильма "Топ Ган: Мэверик". Западные СМИ передавали со ссылкой на инсайдеров, что Круз считает: конкурент намеренно наступает ему на пятки.