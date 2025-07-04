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04 июля, 17:15

Происшествия

Пострадавшие от нападения собак в ТиНАО могут подать иск в суд

Пострадавшие от нападения собак в ТиНАО могут подать иск в суд

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Мужчина натравливает собак на прохожих в поселении Внуковском ТиНАО. Покусаны как минимум четыре человека. Пострадавшие по закону имеют право подать иск в суд о компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания, рассказал адвокат Алишер Захидов.

По его словам, исковое заявление будет рассматриваться либо в уголовном процессе, либо станет предметом отдельного судебного разбирательства в гражданском процессе.

При этом можно взыскать до 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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