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Новости

04 июля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Нижегородской области внедорожник снес ворота ЖК

Новости регионов: в Нижегородской области внедорожник снес ворота ЖК

Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

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В Нижегородской области водитель внедорожника снесла ворота жилого комплекса "Циолковский плаза" и, не останавливаясь, проехала дальше. Свои действия ей нужно будет объяснять автоинспекции.

На курильском острове Шикотан сгорела единственная церковь. Причины пожара выясняют специалисты. Здание получило серьезные повреждения, скорее всего, оно не подлежит восстановлению, сообщил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Храм Даниила Московского был построен в 2003 году на пожертвования мецената.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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