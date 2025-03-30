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30 марта, 11:15

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в православном храме под Красноярском

Новости регионов: пожар произошел в православном храме под Красноярском

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В поселке Кедровый под Красноярском загорелся православный храм. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал. В МЧС рассказали, что это уже не первый пожар на объекте. В 2024 году в результате возгорания кровля храма была серьезно повреждена.

Из бухты Лососей вблизи Сахалина уберут 11 затонувших кораблей. Об этом сообщает Минтранс региона. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" водолазы уже установили габариты судов, степень их повреждения, а также глубину, на которой они находятся. Подрядчик должен будет убрать их в течение двух лет. В предыдушие годы со дна подняли и утилизировали более 70 кораблей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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