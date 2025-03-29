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Новости

29 марта, 17:15

Происшествия

Новости регионов: возгорание в районе железнодорожных путей произошло в Сочи

Новости регионов: возгорание в районе железнодорожных путей произошло в Сочи

Спасатели МЧС РФ прибыли в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

На 1-ой Курьяновской улице в Москве произошло возгорание автомобиля

Новости мира: в Лос-Анджелесе задержали угонщика после погони

Туроператоры не сообщают о пострадавших россиянах в Таиланде

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 2 км от столицы Мьянмы

Новости мира: в Южной Корее бушуют рекордные лесные пожары

Новое землетрясение произошло в Мьянме рядом со столицей

Российские туристы застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения

Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной

В Сочи над "Сириусом" заметили клубы дыма. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в районе железнодорожных путей. Рассказывают, что стоит сильный запах горелого топлива. Официальной информации от МЧС и мэрии пока нет.

На побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружено, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Мониторинг провели утром 29 марта. Оценили состояние береговой полосы и защитного вала. Муниципальные команды городов и районов региона продолжают деликатную очистку песка на закрепленных территориях. В том числе просеивают его через сита, чтобы отделить от мелких фракций мазута.

Масштабный фестиваль по подледной рыбалке завершился в Бурятии. Участвовали 215 команд со всей России. Общий улов составил 56 килограммов. Победила команда из Улан-Удэ, выудив 2 килограмма 800 грамм рыбы. Чемпионам вручили главный приз – автомобиль "Лада". За второе место участники получили лодочный мотор, а за третье – лодку.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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