Новости регионов: снег с градом прошли во Владивостоке

Во Владивосток вернулась зима. Город заметает уже третий день. Местами шел снег с градом. Циклон пришел из Китая. Из-за непогоды в регионе были отменены местные авиарейсы. Детям разрешили не посещать занятия в школах. На границе Приморья и Китая образовалась серьезная пробка. Большегрузы, которые везут машины и контейнеры, не могут подняться по склону из-за снега.

Сотрудники МЧС России доставили в Магадан спасенных лыжников. Группу из шести человек накрыло лавиной в горах на высоте 2 тысячи метров. Выжить удалось только двоим. К месту происшествия вылетел вертолет со спасателями, но из-за погодных условий воздушное судно смогло приземлиться только в 5 километрах от нужной точки. До пострадавших пришлось добираться с помощью снегоступов и снегоходов. Три часа туристов спускали на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь.

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